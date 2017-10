Barrachd a' tadhal air làraich eachdraidheil

Image copyright Stuart Phethean Image caption Caisteal Urchadain air bruthach Loch Nis.

Bha an àireamh dhaoine a thadhal air làraich eachdraidheil air a' Ghàidhealtachd 's anns na h-Eileanan aig an ìre a b' àirde riamh am bliadhna.

Sheall figearan ùra bho Àrainneachd Eachdraidheil Alba gur e an Lùnastal a' mhìos a bu thrainge a bh'aca a-riamh.

Bha Caisteal Urchadain agus Gearasdan Deòrsa am measg nan àiteachan as trainge air a' Ghàidhealtachd.

Thadhal 405,388 duine air Caisteal Urchadain eadar An Giblean agus an t-Sultain - àrdachadh de 26%bhon aon àm ann an 2016.

Thàinig àrdachadh de 24% air an àireamh de dhaoine a' thadhal air Gearasdan Deòrsa.

Bha bliadhna shoirbheachail anns na h-Eileanan Siar cuideachd.

Thadhal 6,655 duine air Caisteal Chiosmail ann am Barraigh eadar An Giblean agus an t-Sultain.

Chaidh 14,684 neach dhan Taigh Dubh ann an Àrnol an Leòdhas. 'S e àrdachadh de 5% a bha sin, bhon aon àm ann an 2016.

Fosgailte nas fhaide

Thuirt Àrd Oifigear Àrainneachd Eachdraidheil Alba, Alex MacPheadrais, gu bheil cùisean air a bhith fada nas fheàrr dhaibh ann an 2017 na bha iad an dùil.

''Gus cuideachadh leis an àireamh mhòir de dhaoine a tha a' tadhal air na làraich againn, tha sin a' cumail nan dorsan fosgailte nas fhaide san Dàmhair.''

''Bheir seo cothrom a bharrachd do dhaoine na làraich againn fhaicinn.''

''Bho Chaisteal Dhùn Èideann gu Skara Brae, tha làraich eachdraidheil air feadh Alba a' tarraing barrachd is barrachd luchd-turais gach bliadhna.''

Bha còrr is 3.8m duine aig na làraich aig Àrainneachd Eachdraidheil Alba ann an 2017, le 70 làrach aca air feadh na dùthcha.