Tha an àireamh de chùisean lagha a dh'fheumas Ùghdarras a' Chlò Hearaich a dhol an sàs ann - air sìor dhol am meud thairis na beagan bhliadhnachan a chaidh seachad - ri linn 's mar a tha margaidhean san Àird an Ear a' leudachadh am measg eile.

Tha an t-ùghdarras ag ràdh gu bheil duilgheadas sònraichte aca le rudan a tha ga reic air an eadar-lìon.

Le tuilleadh seo am fear naidheachd, Murray MacLeòid.