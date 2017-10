CNES 'son guth nas treasa a thoirt do bhoireannaich

Tha Comhairle nan Eilean Siar a' cur romhpa guth nas treasa a thoirt do bhoireannaich ann an obair na buidhne.

Thòisich deasbad nuair a chaidh fireannaich a-mhàin a thaghadh mar chomhairlichean anns na h-Eileanan Siar aig an taghadh ionadail sa Chèitean.

Tha Comataidh Poileasaidh agus Stòrais na Comhairle a-nise air gabhail ri plana airson boireannaich a chur air grunn bhuidhnean taobh a-staigh an ùghdarrais.

Thèid boireannaich a chur air panalan ghoireasan daonna, agus mar riochdairean air buidhnean-obrach an ùghdarrais.

Bidh na buidhnean-obrach a' meòrachadh air poileasaidhean na Comhairle a thaobh ghnothaichean mar choimhearsnachdan is taigheadas, foghlam, spòrs agus seirbheisean cloinne, còmhdhail agus bun-structair.

Chuir ceannard na Comhairle, Ruairidh MacAoidh, fàilte air a' ghluasad 's e ag ràdh gu bheil seo na cheum air an t-slighe airson guth nas treasa a thoirt do bhoireannaich air an ùghdarras ionadail.

Chuir Comataidh Poileasaidh agus Stòrais CnES romhpa cuideachd leantainn orra le dòighean eile air riochdachadh nas fheàrr a thoirt do bhoireannaich agus do dhaoine òga.