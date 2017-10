Nas lugha sgoilearean a' dèanamh Gàidhlig mar chuspair

Image copyright Comhairle nan Eilean Siar

Tha an àireamh de sgoilearan a tha a' dèanamh leasanan Gàidhlig aig ìre àrd-sgoile sna h-Eileanan an Iar air tuiteam gu mòr thairis air na 10 bliadhna a chaidh seachad, a rèir fhigearan ùra.

Sheall figearan a fhuair am BBC bho Chomhairle nan Eilean Siar gun robh suas ri 160 sgoilear san treas agus sa cheathramh bliadhna ann an clasaichean fileanta sna h-eileanan ann an 2007.

Chan eil ach 24 sgoilear a' dèanamh leasanan Gàidhlig anns na ceithir àrd-sgoiltean a-nis.

Am measg an luchd-ionnsachaidh, tha an àireamh air a dhol sìos bho 114 sgoilear 10 bliadhna air ais, gu nas lugha na 40 a-nis.