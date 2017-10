Thèid co-labhairt a chumail an ath-bhliadhna a bheachdaicheas air buaidh Bhrexit air gnìomhachas iasgaich eileanan na h-Alba.

Chaidh an seiminear fhoillseachadh le Fo-Rùnaire na h-Alba, am Morar Duncan, 's e air chuairt ann an Leòdhas agus na Hearadh.

Thuirt am Morar cuideachd gum faodadh cothroman a bhith ann a thaobh iasgaich tùna 'sna h-eileanan às dèidh Brexit.