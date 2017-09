Tha an suidheachadh le iarrtas phàrantan son foghlam Gàidhlig an Rinn Friu an Ear a' sealltainn laigsean ann an Achd ùr an Fhoghlaim, a-rèir Chomann nam Pàrant.

Sheas a' Chomhairle an-dè a' chiad cho-dhùnadh an aghaidh an iarrtais.

Tha na parantan a' togail ceist mun a sin, 's tha Bòrd na Gàidhlig ag ràdh gu bheil am proiseas a' leantainn.

Seo Karen Elder.