Tha companaidh san Eilean Sgitheanach a' toirt cothrom treànaidh do dhaoine aig a bheil beachd airson fiolm neo prògram telebhisean ùr.

Tha an sgeama stèidhichte air an Sundance Film Foundation a chuir an cleasaiche ainmeil, Robert Redford, air bhonn anns na Stàitean Aonaichte.

Tha Alasdair MacLeòid ag aithris.