Seòmar-stiùiridh Inbhir Nis ga dhùnadh

Thug Ùghdarras Poilis na h-Alba (SPA) cead seachad airson seòmar-stiùiridh Inbhir Nis a dhùnadh.

A' coinneachadh sa bhaile Diardaoin thuirt an SPA gun deidh co-luadar a dhèanamh leis an luchd-obrach fhad sa tha an t-ionad ga dhùnadh.

Tha e a' ciallachadh nach bi ach trì ionadan-stiùiridh a' freagairt gairmean èiginn ann an Alba, sin ann an Dùn Dè, Glaschu agus Bilston Glen.

Tha e a' coimhead coltach cuideachd gu bheil planaichean airson Ionad Stòr-data Nàiseanta a stèidheachadh eadar Inbhir Nis agus Glaschu a' dol air adhart.

Thuirt Poilis Alba gum faodadh gun deadh an t-ionad-stiùiridh a dhùnadh agus an obair a ghluasad a Dhùn Dè aig toiseach an Fhaoillich an ath-bhliadhna.

Thèid obair san ionad stòr-data a thabhann dhan fheadhainn air a bheil a bhith a' dùnadh an t-ionad-stiùiridh a' toirt buaidh.

Tha luchd-poileataics ionadail agus cuid sa choimhearsnachd air planaichean Poilis Alba a chàineadh.

Chaidh ionad-stiùiridh Obar Dheathain a dhùnadh an-uiridh agus a rèir diofar aithrisean chaidh oifigearan poilis a chur gu àiteachan ceàrr leis nach robh an t-eòlas ionadail aig na daoine a bha a' freagairt nam fònaichean.

Thuirt Poilis Alba gu bheil iad a' freagairt gairmean eiginn nas luaithe na roimhe leis gu bheil nas lugha de dh'ionadan ann.