Owen Coyle na mhanadsair ùr aig Ross County

Image copyright SNS

Chaidh Owen Coyle ainmeachadh mar mhanaidsear ùr air sgioba ball-coise Ross County.

Chuir e ainm ri cùmhnant a mhaireas dà bhliadhna, agus bidh Sandy Stewart a' tighinn còmhla ris mar leas-mhanaidsear.

Tha seo a' tighinn an dèidh mar a chur an club Jim Mac an t-Saoir, agus an leas-mhanadair, Billy Dodds, a-mach às an dreuchdan.

Tha na Staggies an-dràsta san deicheamh àite sa Phremiership.

Bha Coyle, a tha 51, roimhe aig Burnley, a thuilleadh air grunn sgiobaidhean eile, St Johnstone nam measg.

Chluich e cuideachd do ghrunn sgiobaidhean, aig Àrd Ruigh agus Dundee United, am measg eile.

Chuir e seachad cuideachd trì mìosan air ìosad aig Ross County ann an seusan 2000/01.