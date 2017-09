Plana gus stèiseanan poilis a dhùnadh

Image copyright Geograph/Richard Dorrell

Thuirt Poilis Alba gu bheil iad a' beachdachadh air dusan stèisean poilis air feadh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a dhùnadh.

Na sèiseanan a thathas ag amas dùnadh air Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan Loch Baghasdal

Dùn Bheagan

An t-Àth Leathann

A' Chananaich

Drochaid Bhanna

An Luirg

Brùra

Am Blàran Odhar

Sumburgh

Baltasound

Whalsay

Tha an fheachd ag ràdh nach eil feum orra tuilleadh agus tha iad a' sireadh cead bho Ùghdarras Poilis na h-Alba (SPA) co-luadar poblach a thòiseachadh mu dè a bu chòir a bhith air a dhèanamh le na togalaichean.

Tha na poilis airson 53 togalach a dhùnadh air feadh Alba uile gu lèir an dèidh dhaibh ath-sgrùdadh a dhèanamh air oighreachd nam poileas air fad.

A rèir na feachd tha deich dha na stèiseanan poilis sin gan cleachdadh gu cunbhalach, ach tha an còrr falamh.

Tha stèisean Loch Baghasdail ann an Uibhist a Deas agus Dùn Bheagan agus an t-Àth Leathann san Eilean Sgitheannach am measg na thathas airson a dhùnadh.

Thèid iarraidh air an SPA co-chomhairle trì mìosan a thòiseachadh mun chùis aig coinneimh a-màireach.

Thuirt an Leas Àrd-chonstabal, Anndra Cowie, gun deach oighreachd mhòr fhàgail aig an fheachd stèidhichte air aontaichean a chaidh a chur air dòigh bho chionn bliadhnachan.

Thuirt e nach robh tòrr dha na togalaichean freagarrach airson obair phoilis sa latha a th'ann agus nach robh a bhith gan cumail a' dol a' dèanamh ciall a thaobh ionmhais san àm ri teachd.