Binn prìosan do fhear a chlàr ionnsaighean drabasta

Image copyright Geograph/Bill Henderson Image caption Chumar cùis lagh Marc Ronald ann an Àrd-chùirt Dhùn Èideann

Chaidh fireannach às an Eilean Sgitheanach a chlàr e fhèin ag èigneachadh agus a' toirt ionnsaigh dhrabasta air boireannach so-leònta a chur dhan phrìosan airson naoi bliadhna.

Bha Marc Ronald, aois 45, à Dùn Bheagan air a dhol às àicheadh gun d'thug e ionnsaigh air a' bhoireannach ann an Arcaibh agus faisg air Inbhir Pheofharain.

Ach fhuair diùraidh ciontach e ann an Àrd-chùirt Dhùn Èideann.

Bha dà chasaid èigneachaidh agus trì casaidean ionnsaighean drabasta air a chur as leth Ronald.

Bha am boireannach air an d'thug e ionnsaigh fo bhuaidh na dibhe neo eile, na cadal agus gun chomas cead a thoirt seachad neo a dhiultadh.

Thuirt Ronald gu robh an dithis an sàs ann an cleasan-feise le toil a' bhoireannaich.

Ach cha do ghabh an diùraidh ri sin an dèidh dhaibh dealbhan fhaicinn do Ronald a' toirt ionnsaigh air a' bhoireannach.

A' toirt binn naoi bliadhna sa phrìosan dha thuirt am britheamh, am Morair Pentland, gu robh na h-ionnsaighean maslach agus gu robh Ronald air am boireannach a làimhseachadh mar tè airson feise.

Mhol am brithreamh am boireannach airson a cuid gaisgeachd agus a dìcheall ann a bhith a' toirt Ronald gu lagh.

Fhuair i lorg air dealbhan dha na h-ionnsaighean air coimpiutair-uchd Ronald an dèidh dhith dèanamh a-mach gur e ainm a' bhata air an robh e na sgiobair a bh' aige mar fhacail-faire.

Chaidh Ronald a chur air clàr nan drabastairean.