Tha sinn uile eòlach air teatha à Sìne, agus teatha às na h-Innseachan, ach dè mu dheidhinn teatha far Gàidhealtachd na h-Alba?

Tha càraid ann an Drochaid a' Bhanna dìreach air mìle gu leth preas teatha a chur air a' chroit aca, agus tha iad an dùil gum bi na duileagan deiseal son a thogail sa Chèitean an ath-bhliadhna.

Tha Magaidh NicFhionghuin ag aithris.