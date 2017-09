Factaraidh ùr a toirt buaidh air làraich eachdraidheil ann an Inbhir Lòchaidh?

Image caption Bhiodh factaraidh chuibhlichean mar phàirt do leasachadh air leaghadair aluminium a' Ghearasdain

Tha buidheann dualchais Riaghltas na h-Alba air fàilte a chur air planaichean son sgrùdadh a dhèanamh air a bhuaidh a dh' fhaotadh factaraidh ùr a thoirt air làraich eachraidheil ann an Loch Abar.

Tha a' chompanaidh a tha a' ruith leaghadair aluminium a' Ghearasdain, GFG Alliance, an dòchas cead dealbhachaidh iarraidh son factaraidh chuibhlichean san t-Samhain.

Thuirt GFG Alliance gu bheil iad an dòchas gun tèid 600 cosnadh a chruthachadh san fhactaraidh ùr.

Ach, tha dragh air nochdadh mun làrach a chaidh a thaghadh air a shon agus làraich far an robh dà bhlàr ann an Inbhir Lòchaidh faisg air làimh.

Bha a' chiad bhlàr eadar Tighearna nan Eilean agus Crùn na h-Alba ann an 1431.

Bha an dara blàr ann nuair a shoirbhich le Seumas Greumach, Marcais Mhonadh Rois, tro bhlàir Chogaidhean nan Trì Rìoghachd ann an 1645.

Thuirt GFG Alliance gu bheil iad airson leasachaidhean a dheànamh ann an dòigh a tha mothachail air na th' air tachair air an talamh.

Thuirt Àrainneachd Eachdraidheal na h-Alba gu bheil iad ag aithneachadh gum faotadh buaidh eaconamach tighinn à leasachadh mar seo.

Ach, leis cho cudthromach sa tha na h-àiteachan gu h-eachdraidheal, tha iad a cur fàilte air an naidheachd gu bheil sgrùdadh ga dhèanamh air a bhuaidh a dh' fhaotadh factaraidh ùr a thoirt air na làraich.