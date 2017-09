Dragh mu dhol a-mach mì-shòisealta an Inbhir Nis

Thuirt fear-gnothachais Eadailteach a stèidhich àite-bìdh air prìomh shràid Inbhir Nis gu bheil an ìre de dhol a-mach mì-shòisealta ann am prìomh bhaile na Gàidhealtachd a' cur iongnadh agus uabhas air agus gum feum na poilis barrachd a dhèanamh son stad a chur air.

Tha Andrea Miola ag ràdh gu bheil aig e fhèin, a' bhean agus neach-obrach eile ann am Buonissimo ri cur suas ri miastadh agus buaireadh le cuid a dh'òigridh a thuilleadh air daoine fo bhuaidh na dibhe agus dhrogaichean.

Tha Mgr Miola ag ràdh gun deach smugaid a thilgeil orra, gun deach nithean a thilgeil orra agus gun do dh'fhulang iad gràin cinnidh.

Chuir iad fios air na poilis air a fòn Disathairne mu thachartas, ach cha d'thàinig oifigearan gus an do chuir Andrea stad air car poilis dà uair a thìde às dèidh làimh.

Thuirt Mgr Miola gu robh e dhen bheachd gu robh e a' feitheamh air an fòn mu leth-cheud mionaid.

Tha e ag ràdh gu bheil trioblaid mhòr le Prìomh Shràid Inbhir Nis.

"Buinidh mi do Mhilan. Se baile mòr a th'ann am Milan, chan eil e mar Inbhir Nis. Tha tòrr thrioblaidean aig Milan agus chan eil an seòrsa trioblaid seo le daoine fo bhuaidh na dibhe agus dhrogaichean

"Feumaidh mi dèiligeadh riudha a h-uile latha," thuirt e.

Tha Mgr Miola ag ràdh gun do rinn buidheann de dheugairean milleadh air bùird agus suidheachain le a bhith gan leagail air an làr.

Ann am brath-naidheachd thuirt Poilis Alba gun do dhèilig na h-oifigearan a bha an làthair ris an tachartas gu sgiobalta agus gun deach lorg fhaighinn air ceathrar dheugairean agus gun deach dèiligeadh riudha ann an dòigh iomchaidh.

Thuirt iad nach deadh gabhail ri dol a-mach mì-shòisealta ann am meadhan a' bhaile neo ann an àite sa bith eile.

Thuirt iad gu robh iad ag obair còmhla ri buidhnean eile airson dèanamh cinnteach gur e àite sàbhailte a tha ann am meadhan a' bhaile dha daoine a tha a' fuireach, ag obair ann, agus a tha a' thadhal air.