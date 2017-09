Chan eil dùil gun atharraich sgeama nan othaisgean

Chan eil càil a choltas gum bidh atharrachadh ann an sgeama taic nan othaisg far am bidh croitearan 's tuathanaich a' faighinn am pàigheadh airson uain bhoireann a chumail.

Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh nach leig riaghailtean Eòrpach leotha sin a dhèanamh, ged a tha iarratas ann 'son atharrachadh gus am bi feadhainn air an fhearann 's miosa a' faighinn barrachd den taic-airgid.

Chaidh sgeama nan othaisgean a stèidheachadh bho chionn trì bliadhna airson tuathanaich agus croitearan ann an sgìrean leithid na Gàidhealtachd agus nan eilean a bhrosnachadh airson caoraich bhoireann a chumail agus na h-àireamhan gu sònraichte air na monaidhean cruaidh air a dhol sìos gu mòr thairis na bliadhnachan.

Tha buidseat suas ri £8m gach bliadhna ma choinneamh ach se a tha air a bhith a' tachairt ach gu bheil cuibhreann math dhan airgead a' dol gu tuathanaich mòra air fearann torach, rud nach robh idir san amharc nuair a bhathas a' dhealbhachadh an sgeama an toiseach.

Mar thoradh air a sin mhol Aonadh nan Tuathanach (NFU) gum bu chòir an sgeama atharrachadh gus am biodh barrachd dhen airgead a' dol chun fheadhainn a tha nas fheumaich air.

Molaidhean

An-dràsta gheibhear pàigheadh de thimcheall air £60 airson gach othaisg a thèid a gheamhrachadh agus ged a tha sin cuideachail nuair a bhathas a' bruidhinn mun sgeama an toiseach bhathas a' bruidhinn air £80 airson gach beathach.

Am measg nan atharrachaidhean a bha an NFU a' moladh bha gum biodh an ùine a tha aig daoine airson cur a-staigh airson an sgeama fosgailte nas fhaide.

An-dràsta chan eil ach uinneag bheag ann as t-fhoghar agus dha cuid tha e duilich an stoc fhaighinn sìos bho na monaidhean ann an àm.

A thaobh àireamhan mhol an NFU sin a chuingealachadh gu 20% dhan àireamh stoc a tha aig neach uile gu lèir.

Cuideachd tha dragh air a bhith ann mu cho cruaidh sa thèid daoine a pheanasachadh son a bhith a' briseadh nan riaghailtean.

Na'n deadh gabhail ri na molaidhean a bh'aca-san tha an NFU ag ràdh nach biodh e air càil a bharrachd a chosg dhan riaghaltas an cur an sàs.

Riaghailtean Eòrpach

Thuirt Ministear nan Cùisean Dùthchail, Fearghas Ewing, gu bheil na riaghailtean a tha a' cuairteachadh an sgeama ag obrachadh aig ìre Eòrpach agus nam biodh atharrachaidhean sa bith a dhìth dh'fheumadh sin a bhith air innse agus air aontachadh aig ìre Eòrpach - rud a bheireadh ùine.

Cha robh ann ach aon chothrom ann am prògram a th' ann an-dràsta airson siostam nan subsadaidhean àiteachais atharrachadh agus bha sin san Lùnastal an-uiridh.

Cha robh guth air seo an uairsin.

Thuirt Mgr Ewing gun robh iad a' cumail orra a' còmhradh ri riochdairean an EU mu dè a thachras san àm ri teachd agus sgeamaichean coltach ris an fhear seo a stèidheachadh ann an dòigh a bheireadh cothrom dha riaghaltasan atharrachaidhean a dhèanamh caran furasda ma bhiodh sin a dhìth.

An-drasta, ge-ta, thuirt Mgr Ewing gu robh iad deònach beachdan a chluinntinn bho bhuidhnean mar an NFU mu atharrachaidhean san bith agus gun cumadh iad sùil gheur air an sgeama a dh'fhaicinn mar a tha e ag obrachadh agus, 's dòcha, cùisean atharrachadh sna bliadhnachan ri teachd, sin ma bhiodh leithid a chothrom ann às dèidh Brexit.

Le sin cha tig càil a dh'atharrachadh air an sgeama co-dhiù san trì bliadhna air thoiseach oirnn.