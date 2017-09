Iarrtasan aiseig Cathraiche Còmhdhail CnES

Image copyright CMAL

'S i an dàrna bàta-aiseig eadar Uibhist, na Hearadh agus an t-Eilean Sgitheanach, bàta-aiseig a bharrachd a Leòdhas agus goireasan nas fheàrr do dh'iasgairean ann an Loch nam Madadh cuid de na dh'iarradh Cathraiche Comataidh Còmhdhail agus Bun-structur Comhairle nan Eilean Siar.

Bha Ùisdean Robasdan a' bruidhinn agus Stiùiriche Coimhearsnachd Chalmac, Brian Fulton, ann an Leòdhas an t-seachdainn seo 'son còmhraidhean ris a' chomhairle.

Tha seo mar phàirt de dh'oidhirp ChalMac barrachd chonaltraidh a dhèanamh leis a' choimhearsnachd.

Chaidh gealltainn dreuchd stiùiriche coimhearsnachd agus bòrd coimhearsnachd ùr a stèidheachadhadh san tagradh aig CalMac airson seirbheisean aiseig a' chosta an iar a ruith.

Bheir am bòrd ùr guth, thuirt iad, dha na coimhearsnachdan air a bheil iad a' frithealadh.

Thuirt Comhairle nan Eilean nan Siar gum faigh iad am fiosrachadh as ùr mun chonaltradh a tha a' dol agus mu a bhith a' stèidheachadh bòrd ùr aig coinneimh na seachdainn-sa.

Chaidh Aonghas Caimbeul, a bha roimhe na cheannard air Comhairle nan Eilean Siar, a thaghadh mar chathraiche air a' bhòrd sa Lùnastal.

Cha deach buill eile a' bhùird a thaghadh fhathast.

Cothrom

Chuir an Comh. Ùisdean Robasdan fàilte air a' chothrom bruidhinn ri CalMac mu na nithean a bu chaomh leotha-san fhaicinn.

"Tha iarrtas làidir ann airson aiseig a bharrachd gu h-àraid as t-samhradh eadar Steòrnabhagh agus Ulapul agus tha iarrtas ann 'son an "triangle" mar gum biodh, a bhriseadh suas airson gum biodh aiseag à Ùig chun na Tairbeirt, agus aiseag à Ùig a Loch na Madadh.

"Sann as t-samhradh a tha cudthrom a' tighinn air na seirbheisean a tha sin le barrachd agus barrachd luchd-turais tighinn chun nan eilean agus tha iad gu math cudtromach dhan eaconamaidh againn agus tha mi a' faicinn air a' bhliadhna seo fhèin gu bheil luchd-turais a' fuireach nas fhaide agus nas fhaide sna h-eileanan.

Thuirt Mgr Robasdan cuideachd gu bheil e duilich dha iasgairean faighinn à Loch na Madadh.

"A h-uile latha dhan t-seachdainn tha iad airson faighinn a' falbh a h-uile madainn 's cha ghabh sin dèanamh agus tha obair iasgach gu math, gu math cudtromach dhuinn cuideachd sna h-eileanan.

"Mar sin tha tha e uabhasach cudtromach dhuinn gum faigheamaid am maorach a tha a' dol gu na margaidhean san Roinn Eòrpa làithean aig uair sa mhadainn airson faighinn sìos gu Glaschu agus air adhart," thuirt Mgr Robasdan.