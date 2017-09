Adhartas nas cudromaiche na targaidean

Image copyright Julian Paren/Geograph

Mhol eòlaiche air fearann coimhearsnachd gum bu chòir coimhead air na dòighean a th' ann gus dèanamh cinnteach gum faigh barrachd is barrachd choimhearsnachdan smachd air am fearann gu cunbhalach - seach a bhith an eiseimeil targaidean.

Bha an Dtr Calum Macleòid a' bruidhinnn aig co-labhairt air a' chùis san Aghaidh Mhòir, agus e a' togail gu sònraichte air an amas gum bi millean acair de dh'fhearann ann an làmhan an t-sluaigh ann an Alba ro 2020.

Tha an Dtr Macleòid a' moladh leirsinn farsainn.

"'S e a bhith a' smaoineachadh mu dheidhinn ciamar as urrainn dhuinn, 's ciamar as urrainn Pàrlamaid agus Riaghaltas na h-Alba, agus buidhnean eile cuideachd, gnothaichean a chur air dòigh gus am bi barrachd fhearainn ann an làmhan choimhearsnachdan?" thuirt e.

"Agus cuideachd dè tha sinn a' dol a dhèanamh airson Alba, agus dha na coimhearsnachdan far a bheil sin a' tachairt.

"'S e deagh cheann-naidheachd a th' anns a' mhillean acair, ach tha rudan eile ann nas doimhne na sin airson a bhith a' smaoineachadh mu dheidhinn cuideachd.

"An-dràsta tha mi a' smaoineachadh gur e cumail na taice a th' ann airson nan iomairtean ceannaich as urrainn tachairt; agus taic-airgid cuideachd airson am fearann fhaighinn.

"Agus cuideachd feumaidh taic leasachaidh a bhith ann, airson cumail a' dol às dèidh am fearann a cheannach, agus dè seòrsa leasachaidhean a tha a' dol a thachairt air an fhearann - togalaichean no obraichean no sgeamaichean 's rudan mar sin. Feumar sin a dhèanamh.

"Agus cuideachd gu bheil an lagh, a' chòir ceannaich choimhearsnachd, fut airson an adhbhair a th' aige," thuirt e.