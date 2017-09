Brexit

Bheir am Prìomhaire Theresa May òraid chudromach seachad anns an Eadailt an-diugh 's i a' feuchainn ri ath-bheothachadh a thoirt air còmhraidhean Brexit. Tha dùil gum mol i aonta eadar-amail fad dà bhliadhna an dèidh Brexit fom biodh Breatainn a' cumail oirre le bhith a' pàigheadh airgid dhan Bhruiseil airson greis. Tha dùil gun cosgadh sin ochd deug billean not.

Sàbhailteachd

Tha am BBC air faighinn a-mach nach eil feansaichean sàbhailteachd a chaidh a chur suas air earrann còig mìle dhan A9 a tha ga leasachadh math gu leòr. Cuideachd, chaidh faighneachd dha Riaghaltas na h-Alba carson nach deach an rathad fhosgladh buileach bho chionn mìos, mar a gheall Rùnaire na h-Eacomomaidh, Cèith MacIlleDhuinn. Tha casg-astair - de dheich mìle fichead agus dà fhichead mìle - an dèidh bhith an sàs airson dà bhliadhna bho thòisichan obair ann an sin. Dh'innis Maighstir MacIlleDhuinn dhan BhBC gur e na feansaichean a dh'adhbharaich an dàil agus nach bi e fada gus am bi an rathad fosgailte.

Port-adhair Dhùn Èideann

Chaidh iarraidh air Port-adhair Dhùn Èideann coimhead ri nithean teinigeach co-cheangailte ris na planaichean aca gus slighean-sgèith atharrachadh. Chuir Ùghdarras nan Seirbheis Adhair stad air sgrùdadh a tha iad a' dèanamh air na planaichean gus an tèid seo a chur ceart. Tha am port-adhair ag ràdh gu bheil slighean-sgèith eadar-dhealaichte riatanach le mar a tha àireamhan luchd-siubhail ag èirigh. Tha luchd-iomairt draghail mu dheidhinn fuaim, ge-tà, agus a' bhuaidh a bheireadh na planaichean air coimhearsnachdan.

Corea a Tuath

Thuirt Ceannard Chorea a Tuath, Kim Jong-un, gu bheil na rudan a tha an Ceann-Suidhe Trump an dèidh bhith ag ràdh bho chionn ghoirid a' toirt air smaoineachadh gun ghabh e an cùrsa ceart. Tha dùil gun robh e a' bruidhinn mu phrògram niùclasach na dùthcha. Bha e ag ràdh nach eil ann am Maighstir Trump ach "eucoireach às a' chiall".

Fearann

Cha bu chòir a bhith a' crochach cus air an amas gum bi millean acair fearainn ann an làmhan an t-sluaigh an Alba ro bhliadhna 2020 - ach coimhead ri dòighean gus dèanamh cinnteach gum faigh barrachd is barrachd choimhearsnachdan smachd air an talamh aca fhèin gu cunbhalach. Sin a rèir an Dtr Calum MacLeòid, is e a' bruidhinn aig co-labhairt air a' chùis san Aghaidh Mhòir. Tha an-dràsta leth mhillean acair fearainn fo smachd choimearsnachdan agus tha ceithir fichead sa còig deug às a' cheud dhen sin air a' Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan.