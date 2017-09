Heroin luach £50,000 ga lorg ann an Inbhir Nis

Image copyright Geograph/John Allan

Chuirear casaid às leth fireannaich an dèidh do phoilis lorg fhaighinn air heroin luach £50,000 ann an Inbhir Nis.

Fhuair oifigearan na drogaichean oidhche Ardaoin aig stèisean bus a' bhaile an dèidh dhaibh fiosrachadh fhaighinn.

Thug iad fireannach, aois 27, an grèim agus tha dùil ris ann an Cùirt an t-Siorraidh ann an Inbhir Nis an ceann ùine.

Thar na seachdain mu dheireadh tha poilis air luach £147,000 de dhrogaichean fhaighinn air feadh na Gàidhealtachd.

Rabhadh

Thuirt an Det. Àrd-Inspeactair Mìcheal Mac an t-Sutharlannaich gun robh iad air a dhèanamh gu math soilleir nach deadh gabhail ri drogaichean sna coimhearsnachdan.

"Tha sinn air rabhadh a thoirt do luchd-reic dhrogaichean gu bheil sinn ag amas air am faighinn far nan sràidean.

"Chan eil sin air atharrachadh, agus chan atharraich e a chaoidh. Dèiligidh sinn ri duine sam bith a tha an sàs ann an reic dhrogaichean mì-laghail.

"Tha seo a' toirt teachdaireachd eile do luchd-reic dhrogaichean nach eil fàilte ga cur orra ann an seo," thuirt e.

Chuir na Poilis ìmpidh air duine sam bith aig a bheil fiosrachadh neo air a bheil dragh mu chleachdadh neo reic dhrogaichean fios a chur gu na Poilis air 101, air a neo fios a chur gu Crimestoppers air 0800 555 111 neo tron làrach-lin aca, https://crimestoppers-uk.org