Boyd Robasdan a' fàgail an t-Sabhail Mhòir

Image copyright Sabhal Mòr Ostaig

Leigidh an t-Ollamh Boyd Robadsan dheth a dhreuchd mar Phrionnsabal Shabhal Mòr Ostaig as t-earrach an ath-bhliadhna.

Tha Mgr Robasdan air a bhith san dreuchd bhon Fhaoilleach 2009.

Mhol bòrd an t-Sabhail Mhòir an obair a rinn Mgr Robasdan san ùine a bha e san dreuchd.

Thuirt cathraiche a' bhùird, Éadaín Ní Mháille gun d'thàinig Mgr Robasdan gu a' cholaiste le beartas eòlais air teagasg is ionnsachadh na Gàidhlig aig ìre sgoile agus oilthigh.

"Thar nan naoi bliadhna a tha e air a bhith san dreuchd, tha e air an t-eòlas sin, agus a chuid spionnaidh is dealais, a chur an sàs airson cur gu mòr ri cliù is creideas na colaiste.

"Fo stiùir Bhoyd, tha Sabhal Mòr Ostaig air aithneachadh eadar-nàiseanta a chosnadh ann an rannsachadh agus sgoilearachd na Gàidhlig.

"A-nis, feumaidh sinn neach ùr a shireadh na àite; doirbh 's gum bi e, bhitheamaid an dòchas farsaingeachd eòlais, spionnaidh agus dealais fhaighinn coltach ris na tha Boyd air sealltainn dhuinn," thuirt i.

Thèid obair a' phrionnsabail a shanasachadh aig deireadh na Sultaine le dòchas gum bi neach ùr a' tòiseachadh san dreuchd as t-earrach.