Ceum air adhart do dhachaigh-cùraim ùir

Gabhaidh plana airson dachaigh-cùraim ùr a thogail ann an Steornabhagh ceum mòr air adhart aig toiseach na h-ath bhliadhna nuair a theid tagradh maoineachaidh a' steach gu Riaghaltas na h-Alba.

As deidh bliadhnaichean de chòmhraidhean, tha Comataidh Slainte is Cùram Sòisealta, caidreachas eadar a' chomhairle agus a' bhord-slainte, air aontachadh am proiseact a chur air adhart agus daoine a faithneachadh gu bheil cruaidh fheum aig a' bhaile air leithid de ghoireas.

Seo Murray MacLeòid.