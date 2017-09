Craoladh Chupa na Camanachd

Image copyright Stòras Uisdein MhicIllinnein

Bha deagh fhios againn ron seo gun robh fìor bhuaidh aig Uibhist a Tuath air saoghal na camanachd agus eachdraidh a' gheama, eadar D R Dòmhnallach, a rinn uimhir anns an Eilean Sgitheanach air a' cheann thall a' foghlam chluicheadairean òga, agus Lachlann MacCuithein, an duine mu dheireadh a bha beò a chluich anns a' gheama mhòr mu dheireadh 'son Chupa Sholais a chaidh a chluich ann an 1907.

Ach a-nis tha e air tighinn am bàrr gun robh àite gu math cudromach aig fear eile a bhuineadh do dh'Uibhist a Tuath ann an eachdraidh a' gheama a thaobh craolaidh.

Rugadh Ruairidh MacSwan Bòideach ann am Port Rìgh ann an 1902, mac Alasdair ("Alexander") Bhòidich à Hogha Gearraidh an Uibhist a Tuath, a bha na àrd-inspeactair poilis. Bha teaghlach mòr aig Alasdair agus a bhean Raonaid, a bhuineadh do Dhùn Bheagain, agus chaidh co-dhiù triùir de na gillean air adhart a chluich camanachd dhan Eilean Sgitheanach anns na 1920an.

Bha Ruairidh òg nam measg gus an tug e a chasan leis dhan oilthigh ann an Glaschu far an robh e airson a bhith na Mhinistear. Cha tàinig sin gu ceann san deichead sin, ach nuair a bha e an Glaschu, aig àm a bha gu math iomraiteach an saoghal nan Gàidheal, le leithid Kaid MacIlleathain is gu leòr a bharrachd air nam measg, choisinn e cliù dha fhèin mar dheagh chamanaiche.

Image copyright Stòras Uisdein MhicIllinnein Image caption Ruairidh MacSwan Bòideach air glûin a mhàthair an 1902.

Chluich e dhan oilthigh ann am Baile mòr nan Gàidheal agus cuideachd dhan sgioba Albannach a chluich aig Parkhead an aghaidh sgioba bho Èirinn ann an 1924 - agus tha fiolm againn den gheama sin. (Cha leigeadh a mhàthair leis siubhal a dh'Èirinn 'son an dàrna geama a chionn is gun robh i a' meas an àite cunnartach aig an àm).

Cha do chuir Ruairidh crìoch air a chuid fhoghlaim an Glaschu ach taobh a-staigh deich bliadhna eile, bha e an Obar Dheathain far an deach aige air sin a dhèanamh, agus e cuideachd a' cluich camanachd do dh'Oilthigh Obar Dheathain.

Nise bha am BBC air tòiseachadh an Alba an 1923 agus gu math tràth anns a' ghnothach, thòisichear air spòrs a chraoladh tro "eye witness accounts" - rud ris an canar an-diugh aithrisean.

'S e fear Peadar MacLeòid a bha a' dèanamh tòrr dheth sin agus "Talks" eile mu chamanachd agus tha amharas agam gun robh ceangal aige fhèin ri Uibhist no dhan Eilean Sgitheanach. Bha am BBC cuideachd ag aithris air buillean gheamaichean aig an àm aig an deireadh-sheachdain, ged a bha e a' faileachdainn orra, a rèir coltais, "Boleskine" ainmeachadh ceart - chun na h-ìre is gun do ghearain Comann na Camanachd!

'S e an ath-cheum a bha cudromach an craoladh dhuinne mar Ghàidheil gun deach Eòghann Mac a' Phi à Baile Chaolais fhastadh mar neach-obrach Gàidhlig leis a' BhBC ann an 1935. Agus 's ann tro a chuid obrach-san a thàinig e gu bith air a' cheann thall gun do dh'aontaich am BBC, aithris a dhèanamh beò bhon chuairt dheireannaich de Chupa na Camanachd an Inbhir Nis ann an 1937.

Bha Ruairidh Bòideach a-nis na Mhinistear an Alanais agus 's e fhèin, Mac a' Phì agus fear Coinneach Moireach an sgioba a bha a' lìbhrigeadh a' gheama.

Image copyright Stòras Uisdein MhicIllinnein Image caption Ruairidh MacSwan Bòideach.

Geama a chrìochnaich 2-2 agus a chaidh gu geama eile an t-seachdain an dèidh sin, agus a chrìochnaich le ùpraid ann an Drochaid Ruaidh agus na Poilis an sàs. Sgeul eile a tha sin.

Ach bha 1937 eachdraidheil an iomadach dòigh. A' chiad bhliadhna a bha an stand ùr ga chleachdadh aig Pàirc a' Bhucht. A' chiad bhliadhna a chaidh àireamhan a chur air lèintean nan cluicheadairean ach am faithnicheadh an luchd-aithris iad. Agus a' chiad bhliadhna (air a' cheann thall) a thog Ceiltich an Òbain an cupa, a' dèanamh na cùise air Baile Ùr an t-Slèibh.

Gu mì-fhortanach, cha deach againn air an aithris aig Ruairidh còir a lorg (fhathast), ach tha fiolm againn den gheama ann an Inbhir Nis a tha ri fhaighinn air làrach-lìn Tasglann na h-Alba.

Le sin, nuair a thèid mi fhèin agus sgioba BBC Radio nan Gàidheal air a' mhicrophone ag aithris air a' Chuairt Dheireannaich am-bliadhna, bidh mi gu math mothachail air an fheadhainn a bh' ann romhainn, agus a' phàirt chudromach a bh' aca ann an eachdraidh a' gheama agus craoladh spòrs an Alba.

Agus nach àraid buileach gum bi Aonghas MacAonghais à Uibhist a Tuath air an sgioba aig BBC Radio nan Gàidheal a bhios ag aithris air a' gheama. Cò Aonghas? Ogha do Lachlann MacCuithein a dh'ainmich mi mar-thà, agus a chluich ann an Cupa Sholais ann an 1907 - sin eachdraidh dhuibh.