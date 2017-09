Meagsago

Tha Riaghaltas Mheagsago aig iarraidh air dùthchannan eile sgiobannan agus uidheamachd a chur dhan dùthaich airson cuideachadh le bhith a' lorg dhaoine a th' air an glacadh anns an sprùilleach às dèidh na crith-thalmhainn Dimàirt. Ann am Baile Mheagsago, tha oidhirp a' dol gus faighinn gu triùir ann am sprùilleach sgoile.

Ryanair

Tha Àrd-Stiùiriche Ryanair, Mìcheal O'Leary, air aideachadh gu bheil "trioblaidean mòra rianachd" aig a' chompanaidh is iad a' cur nam mìltean de sheirbheisean dheth. Thuirt e aig coinneimh bhiadhnail na companaidh gu bheil plana aige airson dèiligeadh ris an trioblaid - sin saor-làithean nam pìleatan a ghearradh bho cheithir seachdainean gu trì.

An t-Eilean Sgitheanach

Coinnichidh ceannard Chomhairle na Gàidhealtachd, Mairead NicDhàibhidh, ri Rùnaire na Slàinte, Shona Robison, an-diugh, a bhruidhinn air na draghan a th' ann mu lùghdachadh a thoirt air seirbheisean slàinte aig Ospadal Phort Rìgh. Tha NHS na Gàidhealtachd an-dràsta ag obair air ath-dhealbhachadh air seirbheisean, le leudachadh air fàire aig Ospadal ùr san Ath Leathann. Tha mòran an ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich draghail gun caill iad seirbheisean ann am Port Rìgh.

Bhanaichean-campachaidh

Nochd mì-thoileachas mu bheachd a thàinig bho Bhall-Pàrlamaid Albannach nan Eilean Siar, Alasdair Allan, gum faodar cìs a chur air bhanaichean-campachaidh a tha a' dol dha na h-eileanan. Sgrìobh an Dtr. Allan gu Ministear na Còmhdhail, Humza Yousaf, a' faighneachd dè ghabhas dèanamh a thaobh cìse, a dheadh a chleachdadh airson leasaichidhean a thoirt air bun-structar anns na h-eileanan. Ach, tha dragh air cuid gun toireadh cìs air luchd-turais an cùl a chur ris na h-eileanan.

Pàislig

Tha dithis fhireannach an greim às dèidh mar a chaidh drogaichean, luach faisg air £500,000, a lorg ann an Glaschu agus Pàislig. Lorg na Poilis 60 cileagram de chainb ann an càr a stad iad air Sràid Earra-Ghàidheal, an Glaschu an-dè. Fhuair iad an uairsin 115 cileagram den droga air an t-Sràid a Tuath, am Pàislig. Tha dùil gun nochd na fireannaich, a tha 49 agus 39, anns a' chùirt.