Boireannach air bàsachadh ann an tubaist-rathaid

Bhàsaich boireannach ann an tubaist rathaid ann am Moireabh agus chaidh triùir a thoirt dhan ospadal.

Tha dithis aca air an leòn gu dona.

Thachair an tubaist, le Vauxhall Corsa dearg le ceathrar air bòrd, air a' B9010 Farrais gu Ràthard aig 01:35m Diciadain.

Bhàsaich an dràibhear, boireannach 24 bliadhna de dh'aois, aig an làraich.

Chaidh boireannach, 22 bhliadhna de dh'aois, a thoirt gu Ospadal Rìoghail Obar Dheathain is i air a goirteachadh gu dona.

Bha fireannach, 23, air a dhroch leòn cuideachd.

Tha esan ann an Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis.

Chaidh fireannach eile, 31, nach robh cho dona air a leòn, a thoirt gu Ospadal an Dr Gray ann an Eilginn.

Chaidh an rathad a dhùnadh gus an deadh an làrach a sgrùdadh.

Tha na Poilis ag iarraidh air luchd-fianais a thighinn air adhart, agus tha iad cuideachd airson faighinn a-mach càite an robh an càr agus an ceathrar a bha na bhroinn anns na h-uirean de thìde ron tubaist.