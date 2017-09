Feumaidh dachaigh-cùraim faisg air an Òban leasachaidhean a thoirt san aithghearrachd air a' chùram a bheir iad seachad do luchd-còmhnaidh so-leònte.

Thug Buidheann Sgrùdaidh a' Chùraim òrdugh leasachaidh do Dhachaigh-Chùraim Linne Latharna, ann am Meudarloch, às dèidh do sgrùdadh draghan mòra a nochdadh.

Am measg nan draghan, bha nach robh luchd-obrach a' toirt taic gu leòr do luchd-còmhnaidh iad fhèin a chumail glan; cha robh iad a' dèanamh gu leòr airson biadh ceart a chumail ri luchd-còmhnaidh, agus cha b' urrainn dhaibh taisbeanadh gun robh iad comasach air leigheas a thoirt air neasgaidean bruthaidh.

Bidh a' bhuidheann-sgrùdaidh a' tadhal air an dachaigh-chùraim a-rithist a dh'aithgearr.