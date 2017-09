Tha Polais Alba a' sireadh fiosrachaidh as deidh mar a chaidh bristeadh a-steach gu Bùth an Rubha ann a' Leòdhas an raoir.

Bha am bùth dùinnte fad an latha an diugh le oifigearan a' sgrùdadh na làraich agus luchd-obrach a' feuchain ris am milleadh a rinn na meirlich a' chuir ceart.

Tha an naidheachd aig Aonghas Dòmhnallach.