Huracan Maria

Tha huracan air Dominica, air taobh sear a' Charibbean, a ruighinn agus a' dèanamh air cuid dha na h-Eileanan air an do rinn Huracan Irma sgrios. Tha dùil gun ruig Huracan Maria Puerto Rico agus Eileanan Virgin Bhreatainn a-nochd. Thuirt Ionad Huracan Nàiseanta nan Stàitean Aonaichte gur e stoirm ìre a còig a th' ann an Huracan Maria, leis a' ghaoth aig 160 m.s.u.

Myanmar

Thuirt Myanmar nach robh iarrtas an UN airson faighinn a-steach dhan dùthaich a rannsachadh aithrisean gu bheil arm na dùthcha air Muslamaich Rohingya a ruagadh a-mach cuideachail. Chàin a' bhuidheann Amnesty Eadar-Nàiseanta ceannard na dùthcha, Aung San Suu Kyi, airson a bhith ag ràdh nach robh fios aice carson a bha na Rohingya a' teicheadh.

Bùth an Rubha

Tha Bùth an Rubha, ann an Leòdhas, dùinte an-dràsta às dèidh do chuideigin briseadh a-steach innte tron oidhche. Tha na Poilis a' rannsachadh dè thachair agus tha iad air casg a chur air daoine a bhith a' dol a-steach. Aig an ìre seo chan eil cus cinnt an deach càil a ghoid, ach tha fear de na tha ag obair sa bhùth air a ràdh gun deach cuid den stuth a bha sa bhùth a thilgeil air an làr, agus gun deach glainne anns na dorsan a bhriseadh airson faighinn a-steach. Tha na h-oifisean a tha san togalach dùinte cuideachd gus an tèid rannsachadh nam Poileas a chrìochnachadh.

Ionad Ceartais

Thèid iarraidh air comhairlichean na Gàidhealtachd cead-dealbhachaidh a thoirt do dh'ionad ceartais ùr ann am prìomh bhaile na sgìre. Tha Seirbheis Cùirte na h-Alba a' sireadh cead airson an t-ionad a thogail faisg air rathad an Longman ann an Inbhir Nis. Chaidh cead-dealbhachaidh a thoirt dhan phròiseact ron seo, ach dh'atharraich Seirbheis na Cùirte na planaichean. Tha iad ag ràdh gur e togalach air leth a th' ann a-nis.

Àird Rosain

Bhàsaich balach, aois 13 bliadhna, an dèidh dha a bhith air fhaighinn gun mhothachadh na dhachaigh. Fhuairear lorg air an sgoilear bho Acadamaidh Naomh Mhata, ann am Barraid Barrie ann an Àird Rosain mu 7:00f Là na Sàbaid. Thuirt na Poilis nach robh iad amharasach mun chùis. 'S e an dara sgoilear bhon sgoil ann an Siorrachd Àir a Tuath a bhàsaich taobh a-staigh sia là, an dèidh do chorp cuideigin, aois 14 bliadhna, a bhith air a lorg ann am pàirc ann an Irbhinn. Thuirt na Poilis nach robh iad aig an ìre seo a' dèanamh ceangail eadar an dà bhàs.

Dùn Phris

Thugar binn prìosain dha dithis fhireannach a ghoid bonn òir a choisinn an cluicheadar crolaidh Rhona Mhàrtainn aig Geamaichean Oilimpigeach a' Gheamraidh ann an 2002. Chaidh Stiùbhart Pettigrew, a tha 34 bliadha, às àicheadh na casaid ach, fhuair diùraidh ann an Cùirt an t-Siorraidh ann an Dùn Phrìs e ciontach. Bha Teàrlach Walker air aideachadh roimhe gun robh e air briseadh a-steach gu Taigh-Tasgaidh Dhùn Phrìs agus gun do ghoid e buinn agus nithean eile. Chaidh binn trì bliadhna agus deich mìosan a thoirt do Phettigrew agus thugar binn trì bliadhna agus seachd mìosan dha Walker.