Cobhair ga dheànamh air seòladair

Chaidh cobhair a dheànamh air seòladair a bha gun mhothachadh an dèidh dhan eathar aige car a chur dhith ann an Linne Chrombaigh.

Chaidh bàta-teasairginn Inbhir Ghòrdain a chur a-mach mu 4:45f Diluain, ach cha b' urrainn dhi faighinn chun an duine, a bh' ann an uisge gu math tana faisg air Ros Cuinn, an ear air Cluba Seòlaidh Inbhir Ghòrdain.

Thàinig air dithis den chriutha a dhol a-steach dhan uisge gus faighinn thuige, agus thug iad gu tìr e gun mhothachadh.

Chaidh feuchainn iomadh turas ri a thoirt air ais gu mothachadh agus thugadh do dh'Ospadal an Ràthaig Mhòir e le heileacoptair nam Maor-cladaich.

Chan eil fhios aig an ìre seo dè an suidheachadh sa bheil e.