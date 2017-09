Làraidh na theine a' dùnadh an A9 gu tuath

Image copyright Dan Holland

Chaidh an A9 a dhùnadh air an t-slighe gu tuath oidhche luain as dèidh dha làraidh a dhol na theine air Drochaid Cheasaig.

Chaidh na seirbheisean èiginn a' ghairm aig 1950 agus bha dà charbad-smàlaidh an làthair a' feuchainn ri smachd fhaighinn air an teine.