Tha fear a th'air còrr is dàrna leth dhe bheatha a chuir seachad a' càradh chàraichean ann a Steòrnabhagh air na spanairean aige a' phacadh air falbh airson an turas mu dheireadh.

As deidh còrr is leth cheud bliadhna a' frithealadh dhraibhearan Leòdhais, dhùinn Calum 'Kiwi' MacLeòid dorsan na garaids aige ann a sgìre Cheann a Bhàigh air an deireadh sheachdain.

Tha Murray MacLeòid ag aithris.