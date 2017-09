Chan eil Cassini ann tuilleadh. Sa mhadainn an-diugh an uair againne, bhuail i ann an iarmailt Shathairne, 's chaidh a sgrios. Fad trì bliadhna deug tha i air dealbhan 's fiosrachadh a thilleadh mu phlanaid nam fàinneachean, 's bidh moran ga h-ionndrainn. Mar a tha Iain Mac IllEathain ag aithris, tha tòrr a bharrachd na fàinneachean aig an dàrna planaid as motha ...