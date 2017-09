Air tòir MhicShimidh

Image caption MacShimidh

B' e duine cho connspaideach 's a bh' air a' Ghàidhealtachd san 18mh linn.

Rugadh Sim Friseal ann an 1667, is chuir e roimhe mar dhuine òg a bhith na cheann-chinnidh air na Frisealaich.

Rinn e a' chùis air sin le a bhith a' toirt air Amelia Fhriseal - banntrach MhicShimidh - a phòsadh.

Chaidh an tiotal a thoirt bhuaithe, is an uairsin a chur air ais nuair a thug e taic dhan Riaghaltas an aghaidh nan Seumasach aig àm àr-a-mach 1715.

B' e a cho-dhùnadh taobhadh ris na Seumasaich ann an 1745 a chuir às dha Sim Friseal.

Ghlac na saighdearan dearga MacShimidh is e a' feuchainn ri teicheadh dhan Fhraing às dèidh sgrios Chùil Lodair.

Chaidh a thoirt a Lunnainn far an deach a cheann a thoirt bhuaithe.

'S e a' cheist a bha air mòran bhon uairsin - dè thachair dha corp MhicShimidh.

Gu h-oifigeil chaidh a thiodhlaigeadh ann an Lunnainn.

Taigh-adhlacaidh Wardlaw.

A rèir nam Frisealach, ge-tà, chaidh an corp a thilleadh dhan Ghàidhealtachd agus a thiodhlaigeadh ann an taigh-adhlacaidh an teaghlaich ann an Cnoc Mhoire.

Tha eòlaichean a-nise ag amas air fuasgladh fhaighinn dhan cheist.

Thèid sgioba an sàs an ath-mhìos gus ciste a thogail às an uaigh ann an taigh-adhlacaidh Wardlaw.

Nì iad an uairsin sgrùdadh air an dust, is an dòchas gun innis sin dhaibh a bheil Sim Friseal air a thiodlaigeadh ann an Cnoc Mhoire.

Bidh an t-Ollamh Sue NicUilleDhuibh bho Oilthigh Dhùn Dè os cionn na h-obrach air an 5mh là den Damhair.

"Bha an Riaghaltas ag ràdh bho thùs gu bheil Sim Friseal air a thiodhlaigeadh fon t-seipeal aig Tùr Lunnainn", thuirt Erik Lundberg bho Urras Taigh-Adhlacaidh Wardlaw.

"Bha na Frisealaich cinnteach, ge-tà, gun d' fhuaireadh grèim air a' chorp mus do ràinig e an tùr, is gun deach a thoirt dhachaigh", thuirt e.

Dh'innis Mgr Lundberg gu bheil e nearbhasach, ach gu bheil e a' creidsinn gun seall an sgrùdadh gu bheil MacShimidh air a thiodlaigeadh air a' Ghàidhealtachd.