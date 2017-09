Sgeama paircidh an asgaidh

Ghabh Comhairle na Gàidhealtachd ri sgeama a leigeas le daoine parcadh an asgaidh airson cairteal na h-uarach ann am meadhan a' bhaile.

Mairidh an sgeama bliadhna, agus bheir e cothrom do dhràibhearan leum a-steach gu bùithean 's eile gu sgiobalta.

Chaidh an sgeama fheuchainn roimhe ann am Peairt, far an deach co-dhùnadh a chumail a' dol às dèidh mar a shoirbhich le sgeama-dearbhaidh.

Tha dòchas ann gun tarraing seo barrachd dhaoine a-steach gu meadhan a' bhaile.

Tòisichidh an sgeama taobh a-staigh beagan sheachdainnean - cho luath 's a thèid na h-innealan paircidh atharrachadh.