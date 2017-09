Teine ann an Inbhir Nis

Chaidh luchd-smàlaidh a ghairm gu teine aig taigh ann an Inbhir Nis tràth sa mhadainn Dihaoine.

Fhuair iad gairm èiginn mun teine air Rathad Bruach nan Eilean sa bhaile mu 1.55m.

Chaidh ceithir carbadan smàlaidh chun na làraich.

Fhuair iad smachd air an teine.

Chan eil fios aig an ìre seo an deach duine a ghoirteachadh, is tha luchd-smàlaidh fhathast aig an làraich.