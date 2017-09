Chan fhosgail An Lanntair air an t-Sàbaid

Image copyright Stephen Branley/Geograph

Thuirt An Lanntair ann an Steòrnabhagh nach eil iad ann an suidheachadh an-dràsta fosgladh Là na Sàbaid.

Dh'innis iad gun do dh'iarr iad beachdan am ballrachd air am bu choir dhaibh fosgladh seachd là san t-seachdain.

Thuirt iad gun robh taic mhòr ann.

Dh'fhaighich iad an uairsin an robh a' bhallrachd airson sgeama poidhleat fheuchainn tro mhìosan a' gheamhraidh.

Thuirt iad gun robh mòr-chuid shoillear de dhaoine air a shon.

Dh'aontaich coinneamh de bhòrd-stiùirdh an Lanntair an t-seachdain seo gun coimhead iad air dòighean anns am b'urrainn dhaibh sgeama poileat a thaobh fosgladh air an t-Sàbaid a dhèanamh uaireigin san àm ri teachd.

Thuirt iad, ge-tà, nach robh e comasach sgeama poidhleat a chur air adhart an-dràsta air sgath adhbharan obrachaidh.