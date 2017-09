Tha deasbad air èirigh am bu chòir dealbh connspaideach anns an t-seòmar-deasbaid aig Comhairle na Gàidhealtachd a thoirt a-nuas. Bha Sir Alasdair MacMhathain na bhall-pàrlamaid anns an naoidheamh linn deug. Ach rinn e fhortan air obair dhrugaichean, 's tha ceist am bu chòir a bhith a' cur urram air. Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris ...