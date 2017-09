Siostam parcaidh Fhionnphort na "bhùrach"

Tha an siostam parcaidh ann am Fionnphort ann am Muile far a bheilear a' faighinn a' bhàt'-aiseig a dh'Eilean Ì na bhùrach agus tha cunnart ann gun tèid cuideigin a ghoirteachadh mur a tèid rudeigin a dhèanamh a dh'aithghearr. Sin a-rèir iar-chathraiche chomhairle choimhearsnachd na sgìre. Mar a tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris, tha a' choimhearsnachd airson 's gun tèid rud a dhèanamh mu dheidhinn.