Barrachd fharpaiseach aig Mòd 2017

Image copyright Edward McMaihin/Geograph Image caption Thèid cuirm-fosglaidh a' Mhòid a chumail air an 13mh là den Dàmhair

Le mìos ri dhol gus am fosgail am Mòd Nàiseanta Rìoghail ann an Loch Abar, tha an Comunn Gàidhealach ag ràdh gum bi còrr air 3,600 duine a' gabhail pàirt anns na farpaisean am bliadhna.

Tha deich bliadhna ann bho chaidh an fhèis a chumail anns a' Ghearasdan mu dheireadh.

Thuirt Àrd-oifigear a' Chomuinn Ghàidhealaich, Iain Moireasdan, gu bheil iad toilichte gu bheil còisirean nach d'fhuair a Steòrnabhagh son Mòd na bliadhna an-uiridh a' tilleadh am bliadhna, agus cuideachd gu bheil uidhir de dh'fharpaisich òga à sgìre Loch Abair fhèin a' gabhail pàirt am bliadhna.

Dh'obraich iad le sgoiltean na sgìre, thurt e, airson ùidh a thogail anns a' Mhòd.

"Rinn sinn tòrr obrach na bu thràithe am bliadhna a-measg nan sgoilearan anns an sgìre air fad - chuir sinn luchd-obrach a-steach dhan na sgoiltean ann an Loch Abar air fad agus fhuair sinn cuideachadh cuideachd bho Fhèisgoil a' dol a-mach a-mach a-measg nan sgoilearan agus nan sgoiltean gan teagasg anns a' Ghàidhlig agus a' teagasg òrain dhaibh".

Thuirt e gu bheil grunn bhun-sgoiltean anns an sgìre air còisirean a chur air dòigh airson Mòd na bliadhna-sa.

Dùbhlain

Leis mar a tha am Mòd a' gluasad gu àite eadar-dhealaichte gach bliadhna tha Iain Moireasdan ag ràdh gu bheil obair mhòr na chois.

"Ann an leithid Loch Abar tha againn ri tòiseachadh às ùr a' cruthachadh mar gum biodh talla mòr ann an Ionad Nìbheis - tha sin cosgail agus tha e duilich a dhèanamh."

Feumaidh iad cuideachd britheamhan gu leòr fhaighinn airson farpaisean na seachdainn, agus àitean a chur air dòigh ann an togalaichean faisg air làimhe, ach thuirt e gu bheil iad toilichte gur ann ag èirigh a tha àireamh nam farpaiseach.

Tòisichidh am Mòd air Dihaoine an 13mh là den Dàmhair le caismeachd lòchranach, anns am bi na ceudan de dhaoine a' coiseachd tro shràidean a' Ghearasdain.