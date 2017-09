Chaidh cead a thoirt airson pàirce spòrs ùr a chur air pìos fearainn air cùl stèisean-smàlaidh Dhùn Bheagain san Eilean Sgitheanach. Tha a' bhuidheann a tha air cùl nam planaichean, Comunn Spòrs Iar-Thuath an Eilein Sgitheanaich a-nis a' beachdachadh air an ath-cheum. Sin airgead a chruinneachadh airson a' phròiseact a thoirt air adhart. Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid ...