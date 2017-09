Neach air bàsachadh ann a tubaist rathaid an Gleann Comhainn

Chaidh neach-coiseachd a mharbhadh às dèidh do bhana-campachaidh bualadh annta air an A82 an Gleann Comhann.

Chaidh an rathad a dhùnadh gach taobh aig Allt nam Fiadh.

Tha seach-shlighe air a comharrachadh, taobh Thaigh an Droma agus Dail Mhàilidh, a bheir mu leth cheud 's a còig mìle a bharrachd air tursan dhaoine.

Tha dùil gum bi an rathad dùinte treis.

Thuirt Seirbheis Charbad-Eiridinn na h-Alba gun deach fios a chur thuca mu 11:59m agus gun deach carbad-eiridinn a chur chun na làraich.