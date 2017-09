Ceathrar leòinte an tubaist air an A9

Image caption Chaidh dithis fhireannach a thoirt a dh'Ospadal an Ràthaig Mhòir 's iad air an droch leòn.

Chaidh dithis fhireannach a dhroch leòn agus dithis eile a ghoirteachadh ann an tubaist rathaid eadar dà charbad air rathad an A9.

Thachair an tubaist aig mu 21:10 Diluain, ann an Deimhidh, deas air Inbhir Nis.

Chaidh dithis fhireannach, aois 25 agus 27, a bh' ann an carbad dearg Renault Scenic, a thoirt a dh'Ospadal an Ràthaig Mhòir 's iad air an droch leòn.

Bha fear aois 29 agus fear eile aois 46 a bh' ann a Nissan Navara air an goirteachadh gu ìre cuideachd.

Tha na poilis air tagradh a dhèanamh airson luchd-fianais.