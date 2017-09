Trioblaidean pàircidh san Eilean Sgitheanach

Image caption Thig atharrachadh air na riaghailtean pàircidh ann am Port Rìgh

Dh'fhaodadh pàirce-chàraichean, anns nach fhaodar fuireach ach ùine ghoirid, a bhith air fàire anns an Ath-Leathann.

Dh'aontaich Comataidh Ratharsaigh agus an Eilein Sgitheanaich atharrachadh a thoirt air na riaghailtean pàircidh aig an dà phàirce-chàraichean ann am Port Rìgh far nach fhaodar càraichean fhàgail ach airson ùine ghoirid - a' fàgail gun cosg e £1 airson suas ri uair a thìde agus £2 airson dà uair a thìde.

Thèid co-chomhairleachadh a chumail le luchd-còmhnaidh agus gnìomhachasan anns an Ath-Leathann mu bhith a' stèidheachadh pàirce-chàraichean anns am faodar càraichean fhàgail airson suas ri dà uair a thìde.

Bhiodh a' chiad leth-uair a thìde den sin an-asgaidh.

Thuirt Cathraiche na Comataidh, an Comh. Iain Gòrdan, gu bheil iad gu math mothachail air na trioblaidean pàircidh ann am Port Rìgh agus anns an Ath-Leathann 's daoine anns an eilean air seo a thogail leotha.

Thuirt e cuideachd gu bheil oifigear-pàircidh làn-ùine a-nis stèidhichte anns an eilean.