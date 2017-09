Atharrachadh airson na Seirbheis Smàlaidh

Tha Àrd-Oifigear Seirbheis Smàlaidh is Cobhair na h-Alba ag ràdh gum feum muinntir nan coimhearsnachdan iad fhèin a chur air adhart mar luchd-smàlaidh 's e ag iarraidh a h-uile stèisean a th' ann a chumail fosgailte. Thuirt Alasdair Hay cuideachd gu bheil uidheamachd aca a-nis a tha a' toirt cothrom do sgiobaidhean nas lugha dèiligeadh ri teintean taighe, agus thèid luchd-smàlaidh a thrèanadh airson daoine a chuideachadh ann an suidheachaidhean meidigeach. Seo Aonghas Dòmhnullach ...