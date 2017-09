Rinn Alba a' chùis air a' chòrr de Bhreatainn ann an Cupa Phoenix - sin farpais goilf do dhaoine ciorramach.

Seo an ceathramh turas a chaidh an fharpais a chluich agus 's ann a tha i a' fàs - a-reir an fheadhainn a bhios ga ruith.

Am bliadhna bha an fharpais ann an Siorrachd Pheairt agus chaidh Calum Dòmhnallach ann dhuinne.