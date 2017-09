Fhuair muinntir Mhuile deagh naidheachd Diardaoin, nach bi iad a' call sheirbheisean neach-glèidhidh aig dachaighean-taice ann an Tobar Mhoire.

Bha muinntir an eilein a str`i an aghaidh nam planaichean 'son an t-seirbheis ann an Gleann Ìosal a ghearradh, 's iad ag ràdh gum biodh aig cuid a tha feumach air taic s`onraichte, an t-eilean fhàgail.