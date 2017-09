Buidhean Ghàidhlig ùr aig Comhairle na Gàidhealtachd

Dhearbh Comhairle na Gàidhealtachd gun tèid buidhean ùr a chur air chois airson na Gàidhlig.

Chaidh cuir as dhan bhuidhean a bha ann nuair a ghabh na comhairlichean neo-eisimeileach, na Lib Deamaich agus am pàrtaidh Làbarach smachd air a' chomhairle as t-samhradh an deidh an taghaidh.

Tha gnothaichean na Gàidhlig a-nis ga dheasbad aig Comataidh nan Goireasan.

Bidh fhathast, ach bidh cuideachd buidhean thar-phàrtaidh ann mar a tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.