Dàil air tiodhlagaidhean an Inbhir Nis

A rèir fhiosrachaidh a fhuair am BBC tha dàil ga chur air cuid de thiodhlaicaidhean ann an Inbhir Nis air sàilleabh dhuiligheadasan aig cladh Chill Bheathain sa bhaile.

Chaidh innse do chuid de theaghlaichean nach urrainn do Chomhairle na Gàidhealtachd còrr air dà thiodhlaigeadh a chumail san là ri linn gainnead luchd-obrach.

Chaidh innse dhan a BhBC gu bheil co dhiu da theaghlach a feitheamh airson cothrom fhaighinn neach-dàimh a thiodhlaigeadh sa chladh.

Ann an aon chùis bidh dàil cha mhòr dà sheachdain ann.

Tha companaidhean os cionn tiodhlaigaidhean sa bhaile a' gabhail ris gu bheil duiligheadasan ann.

Bho gheàrr a' Chomhairle ceithir obraichean san roinn ann an oidhirp milleanean de Notaichean a shàbhaladh tha dàil nas fhaide air a bhith ann.

Am-bliadhna sheall rannsachadh gur e a' Ghàidhealtachd an t-àite as daoire airson tiodhlaigeadh, le àrdachadh cha mhòr 60% ann am prìsean.

Thathas a' feitheamh air beachd fhaighinn bho Chomhairle na Gàidhealtachd.