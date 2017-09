Eileanaich gan sireadh airson Panal na Cloinne

Tha buill gan sireadh airson Panal na Cloinne anns na h-Eileanan an Iar.

Thuirt Cathraiche Sgioba Taic nan Eilean Siar, Aonghas MacLeòid, gu bheil fireannaich agus boireannaich a dhìth orra - a dh'fhaodas diofar mhòr a dhèanamh do bheatha dhaoine òga.

Chan fheum teisteanasan sònraichte a bhith aca, ach feumaidh iad a bhith saor pàirt a ghabhail ann an co-dhìu aona èisteachd sa mhìos, agus a bhith an làthair aig trì seiseanan oideachaidh gach bliadhna.

Thèid tachartas fiosrachaidh a chumail ann an Oifisean na Comhairle ann an Steòrnabhagh eadar 17:00 agus 19:00 air Diciadain, an 13mh la den t-Sultainn.

Feumaidh tagraidhean a bhith a-staigh ron 26mh là den mhìos.