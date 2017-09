Uisge Tholastaidh sàbhailte òl

Tha uisge Tholastaidh bho Thuath ann an Leòdhas a-nis sàbhailte òl.

Sgaoil Uisge na h-Alba rabhadh do chòrr air 200 dachaigh anns a' bhaile bho chionn dà là ag innse nach bu chòir dhaibh an t-uisge aca òl mura goil iad an toiseach e.

Bha seo às dèidh mar a fhuaireas E.coli ann an stòr-uisge na sgìre.

Thuirt Uisge na h-Alba, às dèidh dhaibh tuilleadh dheuchainnean a dhèanamh Diardaoin gu robh an t-uisge a-nis sàbhailte òl.

Tha iad fhathast a' rannsachadh, thuirt iad, dè dh'adhbhraich an trioblaid.