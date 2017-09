Ospadal ùr ro 2021?

Dh'fhaodadh ospadal ùr airson choimhearsnachdan ann am Bàideanach agus Srath Spè a bhith fosgailte ron bhliadhna 2021.

Tha sin a rèir nan amasan as ùire aig NHS na Gàidhealtachd.

Bhathas an dùil ron seo gum faodadh an togalach a bhith fosgailte an ath-bhliadhna, ach chaidh sin an uairsin atharrachadh gu 2019.

Tha am bòrd slàinte airson ospadal coimhearsnachd ùr a thogail ann am Pàirce Teicneòlais na h-Aghaidh Mòire.

Thèid dà ospadal coimheasnachd ann an Ceann a' Ghiùthsaich agus ann am Baile nan Granndach a dhùnadh nuair a dh'fhosgaileas an goireas ùr.